各地高溫上看35度 午後防瞬間大雨
2024/08/01 06:45
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，台灣今為西南風的環境，各地大多為晴到多雲，清晨至上午海陸風作用下，中南部沿海有局部短暫陣雨或雷雨；午後熱力作用下，各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，應注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。
今日各地高溫大約在32到35度，戶外活動請注意防曬並多補充水分。空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。
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週五（2日）環境為西南風，各地為晴到多雲，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。
週六、下週日（3日、4日）仍為西南風的環境，各地為多雲到晴，水氣稍增加，清晨至上午苗栗以南地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。
下週一至下週三（5日至7日）各地水氣仍多，環境稍轉不穩定，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後新竹以北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|27 ~ 35
|27 ~ 34
|27 ~ 32
|26 ~ 32