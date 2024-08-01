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各地高溫上看35度 午後防瞬間大雨

今日午後熱力作用下，各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。（資料照）

今日午後熱力作用下，各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。（資料照）

2024/08/01 06:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，台灣今為西南風的環境，各地大多為晴到多雲，清晨至上午海陸風作用下，中南部沿海有局部短暫陣雨或雷雨；午後熱力作用下，各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，應注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

今日各地高溫大約在32到35度，戶外活動請注意防曬並多補充水分。空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。

週五（2日）環境為西南風，各地為晴到多雲，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

週六、下週日（3日、4日）仍為西南風的環境，各地為多雲到晴，水氣稍增加，清晨至上午苗栗以南地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下週一至下週三（5日至7日）各地水氣仍多，環境稍轉不穩定，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後新竹以北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
27 ~ 35 27 ~ 34 27 ~ 32 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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