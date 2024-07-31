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他為騙錢擅改身分證 京城建設董事長莫名多出一個私生子

徐姓男子為了跨足土地開發行業，竟把身分證上的父親欄位，改為京城建設董座蔡天贊的名字，還對外騙錢。（翻攝京城集團官網）

徐姓男子為了跨足土地開發行業，竟把身分證上的父親欄位，改為京城建設董座蔡天贊的名字，還對外騙錢。（翻攝京城集團官網）

2024/07/31 10:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕29歲徐姓男子為了跨足土地開發行業，竟把身分證上的父親欄位，改為素有高雄南霸天之稱的京城建設（2524）董事長蔡天贊的名字，還把自己改姓「蔡」，他在參加業界餐會時，向張姓業者謊稱自己是蔡董的私生子，週轉不靈想借60萬元，張男誤信，借出錢後再也找不到人，檢調獲報循線逮捕徐男，偵結後依詐欺、偽造文書等罪起訴。

檢方指出，2022年間，徐姓男子有意朝土地開發業界發展，他自知在業界沒有人脈難以跨足，透過蝦皮購物平台得知住在新北市的林姓女子（35歲）有提供後製修圖、排版打字服務，他與林女取得連繫後，花了600元將自己的身分證正反面拍給林女，林女拿到影像檔後，把徐男父親欄位名字改為蔡天贊，徐男的姓氏也從「徐」變「蔡」。

同年3月，徐男再花6000元，請林女幫他設計印有京城建設集團圖樣的名片，並把自己的名字加掛「特別助理」職稱，林女將設計好的名片檔傳給徐男後，徐男便把名片印出，對外謊稱自己是蔡天贊的私生子，在京城建設擔任特助，希望藉此打通土地開發業界的人脈。

2023年5月，徐男應邀參加土地開發業界參會時，向張姓業者佯稱最近公司週轉不靈，想要借60萬元，張男誤以為徐男是蔡天贊的兒子，同意借錢，徐男為了取信張男，還把修改後的身分證影像檔傳給張男，結果錢滙出後，到了還款時間，徐男避不見面還把張男封鎖，張男找不到人的情況下向京城建設求證，才驚覺自己上當受騙。

檢調獲報後展開追查，徐男到案後坦承冒用蔡天贊的名義四處拓展人脈，檢方認為他涉犯詐欺、偽造文書等罪，偵結後依法起訴；至於幫徐男改身分證的林姓女子，也一併被檢方依偽造文書等罪起訴。

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