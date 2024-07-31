史上最大！地下電子煙廠藏身台中 保三查扣94萬煙彈市值1.4億

保安警察第三總隊查獲規模最大電子私煙工廠。 （保三總隊提供）

2024/07/31 09:05

〔記者張軒哲／台中報導〕警政署保安警察第三總隊第一大隊接獲情資，以張男為首的不法集團在台中市區隱密處設立大型電子煙工廠。該集團曾數度轉移工廠處所，5月下旬掌握時機，同步在北屯區、北區等3處所收網，除逮捕張姓、李姓2名情侶主嫌外，並查獲6名以觀光名義逾期居留的泰國籍女性，現場清點查扣不法所得現金1015萬元及知名品牌電子煙彈高達94萬個與相關器材，市值達1億4060萬元，是國內所查獲規模最大電子煙工廠。

保三總隊今指出，張姓主嫌情侶檔未經核可透過海運快遞等管道，自中國輸入尼古丁、含尼古丁成分香精等電子煙原料，經以丙二醇、甘油為基底添加尼古丁等來源不明化合物調配數十種各式香精注入煙彈或煙油補充瓶並包裝成各式知名品牌，藉由主機架設於國外網站，供國內不特定民眾下單網購，因銷售利益極為龐大，為逃避稅捐隱匿交易紀錄，主嫌更以人頭帳戶收取電子煙銷售所得。

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專案小組統合檢察機關、司法警察機關、衛生機關組成跨領域專案小組深入追查，鍥而不捨調閱相關物流、金流、稅務資訊，透過數位採證軟體擷取不法集團持用工作機內通訊軟體對話紀錄，始釐清全案犯罪樣態，將張姓主嫌情侶檔移送偵辦，檢察官訊後分別裁定張嫌及李嫌各以20萬、15萬交保；有關製造輸入販賣電子煙主機、煙油、煙彈行為，涉及菸害防制法第26、32條另由台中市政府衛生局行政裁處。

保三總隊指出，這對中年情侶檔在4年前就曾因為進口電子煙私自販售被查獲，沒想到更加進化，開設電子煙廠。他們供稱煙廠運作半年，但依現場器具回溯推估約1年，在國外架網站，佯裝是台灣代理，網頁上各種電子煙品牌介紹很詳細，大約牟利2000萬元，現場查扣現金就達1000萬元。

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保安警察第三總隊查獲規模最大電子私煙工廠，查獲許多電子煙彈。 （保三總隊提供）

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