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破最大地下電子煙廠 台中衛生局：1顆煙彈尼古丁相當16-38支菸

台中市衛生局聯合檢警查獲非法製造電子煙成品。（圖由台中市衛生局提供）

台中市衛生局聯合檢警查獲非法製造電子煙成品。（圖由台中市衛生局提供）

2024/07/31 11:09

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史上最大！地下電子煙廠藏身台中 保三查扣94萬煙彈市值1.4億

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市衛生局與警方合作，破獲國內全面禁止電子煙以來規模最大的電子煙工廠，查扣知名品牌電子煙彈多達94萬個、市值達1億4060萬元，涉及違反菸害防制法第15條，最高可處罰鍰5000萬元、限期銷毀；衛生局長曾梓展強調，我國目前全面禁止電子煙製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，提醒民眾不使用、不購買、不推薦違法產品。

衛生局指出，去年12月接獲情資，以張姓嫌犯為首的不法集團在台中市區設立隱密的大型電子煙工廠，聯手警方組成專案小組，並報請台中地檢署偵辦，追查期間，犯罪集團曾數度轉移落腳處，今年5月下旬時機成熟，同步在北屯區、北區等3處所執行收網行動，現場查扣不法所得現款1015萬700元，及「TROY」「SP2S」、「LANA」、「RELX」等知名品牌電子煙彈高達94萬個，電子煙油霧化主機計1萬3298支、尼古丁3大桶、各口味調料香精306罐，以及注油機、沖壓機、薄膜封口機組等設備；扣案煙油以各種化學藥劑調製，包含各類水果及養樂多、可樂、沙士等口味。

經檢驗發現，扣案煙油尼古丁濃度高達0.8%至1.9%（8至19毫克/ml），以市售紙捲菸尼古丁含量每支1毫克換算，每顆2ml煙彈的尼古丁含量相當16至38支紙菸，抽1ml煙油，進到體內的尼古丁含量比1包菸還多，讓想要戒菸而使用電子煙的民眾，反而更成癮。

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台中市衛生局聯合檢警查獲電子煙工廠，現場清點扣案物。（圖由台中市衛生局提供）

台中市衛生局聯合檢警查獲電子煙工廠，現場清點扣案物。（圖由台中市衛生局提供）

台中市衛生局聯合保三查緝非法電子煙工廠。（圖由台中市衛生局提供）

台中市衛生局聯合保三查緝非法電子煙工廠。（圖由台中市衛生局提供）

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