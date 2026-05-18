把握好天氣！週四起全台有雨 黃色雨彈地區曝光

週二、週三全台多雲到晴，部分區域午後有雷陣雨。（資料照）

定量降水趨勢圖。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

週二（19日）至週三各地大致為多雲到晴、溫暖偏熱的天氣，不過直到週四、週五，水氣將顯著增多，屆時中部以北、東半部地區及各地山區皆有機會出現午後雷陣雨，其中北部與宜蘭等特定縣市山區更需特別留意局部大雨，提醒民眾外出活動應多加留意天氣變化。

中央氣象署預報，週二環境吹偏東風，各地多為多雲到晴，僅迎風面東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，外出活動可攜帶輕便雨具以備不時之需。

然而，週四至週五，除了桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨之外，午後在中部以北、宜花地區及其他各地山區，都要留意可能會有局部短暫雷陣雨，其中特別是新北市、台北市、宜蘭縣、桃園市及新竹縣的山區，更要防範午後局部大雨發生的機率。

氣溫方面，週二清晨低溫普遍為21至24度，白天仍溫暖偏熱，基隆北海岸及東半部高溫約28至30度，西半部高溫約30至33度，其中南部近山區有局部36度左右高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，24至29度；金門晴時多雲，22至27度；馬祖晴時多雲，20至26度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週二起，全台天氣大致穩定，除東南部地區及恆春半島有局部零星短暫雨外，其他地區上午為多雲到晴天氣，午後雲量增多，各地山區及近山區有局部短暫雷陣雨情形，氣溫方面變化不大，仍然日間偏熱、早晚較涼，另週五臺中以北地區清晨至上午局部有零星降雨發生。週六、日各地的日間高溫會略降1至2度左右。

紫外線指數方面，週二基隆、台北、宜蘭、花蓮為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週二環境風場為東南至偏南風，西半部風速弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週二白天天氣預測。（擷取自中央氣象署網站）

週二白天天氣與降雨機率。（擷取自中央氣象署網站）

週二的紫外線指數，基隆、台北、宜蘭、花蓮為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週二的空氣品質，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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