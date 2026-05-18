獨家》全國第3例漢他病毒？基市1清潔工疑感染 衛局與疾管署調查釐清中

基隆市驚傳證實有1例疑似漢他病毒感染患者！記者向基隆市政府衛生局查證，局長張賢政表示，基隆市衛生局及環保局除原本已加強清消，有再次重複加強清消工作。圖為基隆市衛生局。（資料照）

首次上稿 22:42

更新時間 23:11（新增市府回應）

基隆市也驚傳證實有1例疑似漢他病毒感染患者！記者向基隆市政府衛生局查證，僅獲得基隆市衛生局長張賢政回答說，基隆市衛生局及環保局除原本就已加強清消，有再次重複加強清消工作。對於是否發生漢他病毒感染病人，還在與疾病管制署合作調查釐清中。外傳是清潔人員感染，相關資訊仍待疾管署說明。

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記者向基隆長庚醫院查證，基隆長庚醫院院方今晚（18日）表示，目前沒有收治漢他病人。如果有相關案例，這是屬於法定傳染病，應該由基隆市衛生局發布。據了解，該名病人收治在外縣市，並未收治在基隆長庚醫院。

根據疾病管制署統計，我國自2017年起至2024年，漢他病毒個案分別為0例、1例、3例、11例、11例、5例、6例、3例；2025年3例，2026年至4月共2例，10年來累計共45例。如果基隆市這名疑似漢他病毒感染者，獲疾管署證實為漢他病毒感染，將是今年第3例。

基隆市衛生局長張賢政僅回答說，基隆市衛生局及環保局除原本已加強清消，有再次重複加強清消工作。

對於是否有發生漢他病毒感染病人，還在與疾病管制署合作調查釐清中。記者向基隆長庚醫院查證，基隆長庚目前沒有收治漢他病人，如果有相關案例，因屬於法定傳染病，應該由衛生局發布。

基隆市政府副發言人吳禹辰表示：「有關這起疑似漢他病毒個案，市府已在第一時間掌握情況，並啟動衛生與環保跨單位處理，與院方也持續密切聯繫。目前重點是釐清感染源，並針對相關場域加強清消與病媒防治，避免任何擴散風險。相關細節因涉及個案隱私與防疫調查進行中，暫不便對外說明，但市府會以防疫優先，並持續向外界更新進度。」

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