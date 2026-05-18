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    首頁 > 生活

    今年澎湖國際海上花火節 首演浪漫求婚記

    2026/05/18 23:17 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖國際海上花火節，馬爾他國際煙火團隊首度呈現不同於亞洲煙火風格的視覺體驗。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節，馬爾他國際煙火團隊首度呈現不同於亞洲煙火風格的視覺體驗。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節施放以來，每年都上演浪漫求婚記，今年花火節結合七龍珠Z澎湖夏日花火大會，今（18）日在馬公觀音亭園區熱鬧登場，再次吸引眾多民眾及遊客湧入觀賞，迎來首度登上澎湖花火節舞台、來自地中海島國馬爾他的國際煙火團隊 IGNIX LTD 帶來精彩演出，並上演今年首度求婚記。

    澎湖縣政府表示，馬爾他 IGNIX LTD 為全球先進煙火技術領域重要團隊之一，國際展演足跡遍及俄羅斯、新加坡、阿拉伯聯合大公國、西班牙、義大利及墨西哥等地，曾策劃並執行多場國際級大型煙火演出。本次特別將地中海浪漫與歐洲煙火設計風格帶進澎湖，透過音樂節奏、煙火層次與高空編排，為觀眾呈現不同於亞洲煙火風格的視覺體驗。

    晚間9時登場的煙火展演，共施放超過7000發煙火，透過多口徑、多層次與多色系編排，搭配高空立體效果，營造震撼夜空盛況；《七龍珠Z》主題700台無人機燈光秀也再次成功升空，透過悟空、神龍與七龍珠等經典畫面點亮澎湖夜空，讓不少動漫迷直呼彷彿重返童年回憶。

    今晚最令人感動的亮點，是一場特別安排的浪漫求婚驚喜。來自高雄、目前在台北工作的莊姓民眾，特別選在澎湖花火節璀璨煙火與無人機展演見證下，向另一半求婚，在現場民眾歡呼與祝福聲中成功獲得女方點頭答應，讓花火節不只是觀光活動，更成為見證人生重要時刻的浪漫舞台，也為今晚活動增添溫馨幸福氛圍。

    今年澎湖國際海上花火節，首對新人上演浪漫求婚記。（澎湖縣政府提供）

    今年澎湖國際海上花火節，首對新人上演浪漫求婚記。（澎湖縣政府提供）

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