金門高中「75風華 榮耀再現」 傑出校友歐陽振森分享善用AI三策略

國立金門高中舉行建校75週年慶典，由校長鄭青青（前排左六）、校友會理事長林榮泉（前排左五）共同主持，並表揚傑出校友。（金門高中提供）

國立金門高中今天舉行建校75週年慶典，曾3度獲得「國家新創獎」的傑出校友歐陽振森，分享「善用AI、不要濫用AI」 、「懂AI、理解AI」、「創新AI、讓AI落地應用、回歸到科技始終以人性為本」3個策略，獲得滿堂彩。

金中在校內「白宮」集會大廳舉行「75風華，榮耀再現」建校75週年慶祝大會，由校長鄭青青、校友會理事長林榮泉共同主持，副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金中家長會長歐陽儀雄均出席，前縣長楊鎮浯也以校友身分到場，前校長廖俊仁以校史館內擺設的砲彈殼，強調金門高中走過烽火歲月，見證時代轉型。

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代表18位傑出校友致詞的國立高雄科技大學資訊管理系教授歐陽振森說，他已經在AI領域努力耕耘20幾年，深知人類跟AI機器人共同協作的時代已經來臨，「學弟妹你們準備好了嗎？」；他說，AI潮流已經是現在進行式，更是未來式，AI改變了生活方式、工作的方式，更改變學習的方式。

他說，第1個策略善用AI，不要濫用AI，AI的使用是需要跟大家溝通互動的，妥善的運用AI將可精準有效率的學習；第2個策略要懂AI、理解AI，AI生成的內容要去理解、思考、驗證；AI有幻覺，可能內容會有問題甚至是假的，所以要考證、驗證、思考內容，把AI的內容轉化為解決問題的知識跟素養；第3個策略就是要創新AI、讓AI落地應用、回歸到科技始終以來性為本。

「AI會不會影響我們的工作？」歐陽振森強調，「會用AI的人一定會取代不會用AI的人」。他簡短的發言獲得滿堂彩。

獲得表揚的18位傑出校友有行政類：黃世團、洪蘋萱、董雲馨、陳志昕。社會服務類：盧志聰、董志謀。教育類：李文禮、薛美惠。學術科技類：董浩鈞、歐陽振森。藝文體育類：顏炳洳、李卓恩。軍警類：董紀瑋、戴紹恩。醫學類：黃上秦。企業類：黃春福、黃國瑜、吳嘉鍛。

國立金門高中舉行建校75週年慶典，曾3度獲得「國家新創獎」的傑出校友歐陽振森，分享「善用AI」三個策略。（記者吳正庭攝）

在呂培光帶動下，現場金中校友學長們高唱金中校歌，為校慶帶來一波高潮。（記者吳正庭攝）

國立金門高中慶祝建校75週年，同學們透過充氣球的團體運動，傳遞喜訊。（金門高中提供）

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