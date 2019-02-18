2女護送3000萬現金遭劫 主嫌被訴、2共犯通緝中

2019-02-18 11:28

〔記者黃捷／台北報導〕台北街頭去年發生3000萬元現金重大劫案，2名女子受託替國際黃金買賣業者送鈔，被劫匪王璟澄及2名同夥盯上。2匪見女駕駛下車買消夜，立刻持刀搶劫，逼另名女子下車，連車帶錢搶走。台北地檢署今偵結，依加重強盜罪起訴王，另對劉男、林男2名同夥發布通緝。

檢警調查，黃金業者多次委託UBER鄧姓女司機送錢，鄧女總會找王姓友人陪同，2女某日在長安西路邊收錢點鈔的過程，被馬路斜對面舞廳的泊車小弟王璟澄看在眼裡，王男心生歹念，決定找人來「幹一票」。

去年10月29日，王、劉、林3人見鄧女又前來收錢，立刻尾隨在後，伺機行搶。鄧女與王女收齊3000萬元後，把車停在中坡北路，鄧女下車買鹹酥雞，王女則留在右前座顧車，王男3人認為機會到來，由王、劉闖入車內，拿刀威嚇王女下車，並把整輛車開走。

警方獲報後，調閱監視器一路追查，發現劉、林把車棄置在忠孝東路五段附近，再搭上接應轎車離去，警方趕往棄車現場，先在車內找到剩餘的200萬元，再持續追查，於寧夏夜市附近國小的地下停車場找到接應轎車，車內並有林男指紋，因此鎖定3人身分。

檢警隨後追捕王男到案，並向法院聲請羈押獲准，今依加重強盜罪將他起訴。但劉、林犯後立刻出境，迄今未到案，檢察官只能發布通緝。

另外，警方還逮捕王男的同事李姓男子、同鄉汪姓男子，並從他們身上起獲80萬元，懷疑2人知情。檢察官當時複訊諭令2萬元交保，但後續調查發現，2人案發當晚雖與王男聚會，但無具體涉案事證，處分不起訴。

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