川普質疑賀錦麗「突然變黑人」 自比解放黑奴總統林肯

川普7月31日獲邀出席「全國黑人記者協會」年會，竟當眾質疑競選對手賀錦麗的黑人身分。（法新社）

2024/08/01 07:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕當地時間7月31日，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）獲邀出席「全國黑人記者協會」（National Association of Black Journalists，NABJ）年會時，當眾質疑民主黨競選對手賀錦麗（Kamala Harris）的黑人身分，並且自比為解放黑奴的前總統林肯。

據《路透》報導，這是川普首次出席在芝加哥舉行的NABJ年會，卻導致協會至少1名重要成員辭去年會共同主席職位。部分NABJ內部人士認為，年會可能淪為川普發表假言論的平台，或讓外界認為協會支持川普。

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川普31日在年會上質疑：「她（賀錦麗）有印度裔血統，而且一直宣傳她的印度裔血統。我不知道她是黑人，直到幾年前她突然之間變成了黑人，現在她希望被視為黑人。」

川普加碼補充：「所以我不知道她是印度裔或非裔？但你知道嗎，我尊重其中任何一個（族裔），但她顯然不尊重，因為她一直以來都是印度裔，突然之間她轉身離開，變成一名黑人。」

賀錦麗具有印度裔及非裔血統，是美國首位非裔暨亞裔副總統，她的母親出生於印度，父親則是源自牙買加的非裔。

對此，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）同天在記者會上回應川普上述言論時砲轟：「他剛才的言論令人厭惡，這是侮辱。」

賀錦麗本月稍早展開總統選舉造勢，卻在網路上遭到一連串性別及種族歧視攻擊。共和黨領袖們甚至得呼籲議員避免人身攻擊，聚焦賀錦麗的政策立場。

川普在31日的活動中面對約1000名記者，氣氛相當緊張。過程中，美國廣播公司（ABC）記者史考特（Rachel Scott）要求川普解釋他的種族歧視言論，質疑為何黑人選民應該支持他？

川普激動表示這個問題「駭人聽聞」、「具有敵意」且「令人蒙羞」，並稱ABC是「虛假的」電視新聞網。他回擊：「對於非裔人口而言，我是自林肯（Abraham Lincoln）以來最棒的總統。」

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