他洗車撿到奇怪的筆 打開一看竟害女友人婚事告吹

2019-03-02 17:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕前年3、4月，鄭姓男子與女友到旅館嘿咻，鄭男卻趁機用筆型錄影器偷拍兩人性愛過程，後鄭男搭乘女友友人車時，不慎將筆型錄影器掉落車上，某日友人洗車撿到才發現內竟有兩人性愛影片，雖鄭男已與女友分手，但此事卻被鄭男前女友未婚夫得知，害她婚事暫緩，憤而提告，新北地院日前依妨害秘密罪判鄭男徒刑4月，得易科罰金12萬元定讞。

鄭男前女友友人洗車時，撿到鄭男掉落在車上的錄音筆，打開發現裡面除有鄭男跟前女友的嘿咻影片跟前女友隱私部位照，還有鄭男跟另名女子的性愛影片，新北地院一審依妨害秘密罪判鄭男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，檢方不服提起上訴，指出除提告女子，還有另一女子也受害，可見鄭男是長期有計劃的竊錄，又惡行已使前女友婚事暫緩，精神備受打擊，也未和解、道歉，一審判刑過輕。

但新北地院二審認為，筆型錄影器內雖還有鄭男跟另一名女子嘿咻影片，但這名女子未提告，檢方也未偵查起訴，且一審法院安排調解時，鄭男前女友未到場，一審判決已有審酌未和解情形，認定量刑並無不當駁回上訴。

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