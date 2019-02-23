夭壽！他失業去龍山寺拜拜 竟偷拍女信徒裙底風光

2019-02-23 15:51

〔記者王冠仁／台北報導〕47歲沈姓男子本月初前往台北市龍山寺參拜，但他在廟宇內發現有不少穿短裙的女信徒、觀光客，他竟在神明面前，以GOPro攝影機，偷拍女子裙底風光；幸虧有民眾見義勇為報警，沈這才說他近來失業壓力大才犯案，警方最後將他依妨害秘密罪嫌送辦。

警方調查，47歲沈姓男子本月初下午3點前往台北市龍山寺拜拜，但他在寺廟內發現有許多觀光客、女信徒都穿短裙前來，而且許多人都虔誠參拜，鮮少注意周邊情況。他忽起色心，將密錄筆裝在鞋子上，還手持GOPro攝影機，「雙管齊下」，偷拍女子裙底風光。

不過，一名男信徒發現沈行為怪異，定睛一看這才發現沈是偷拍色狼，男信徒要女友報警，自己則暗中觀察避免沈落跑。轄區警方趕到時，男信徒告訴警方「沈是『攝狼』」，員警檢視沈的偷拍器材，果然發現許多女子的裙底風光偷拍照。

沈聲稱，平時工作壓力大，又在農曆年前失業，他才一時糊塗犯案；警方發現沈的偷拍器材內有許多裙底風光照，不排除他犯案已久，除將他依妨害秘密罪嫌送辦，也將擴大清查他有無去其它地點偷拍。

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