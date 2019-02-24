天母名餐廳男員工 偷拍女同事換衣服

2019-02-24

〔記者陳恩惠／台北報導〕天母SOGO百貨公司樓上一家知名餐廳（取自IG，記者陳恩惠翻攝），爆出男員工偷拍更衣女員工風波！26歲紀姓男員工去年11月涉嫌將手機開啟錄影模式塞在背包側邊，放在員工更衣室，員工陳女發現向女店長報告，2女暗中檢視影片，發覺已拍到2名女性更衣私密畫面，為免影片外流，側錄「證據」後，刪除紀男手機內的檔案畫面再報警；士林地檢署將紀男依妨害秘密罪嫌起訴。

手機開錄影塞背包側邊 拗不知情

本案女店長也被控湮滅證據，檢方調查認為，女店長刪除檔案是擔心紀男將偷拍畫面流出，無湮滅證據犯意，將她不起訴。

曾任主任檢察官的律師何祖舜說，女店長側錄蒐證後，刪除手機檔案，在訴訟證據及程序上，女店長成為本案人證，只要女店長出庭作證，證明相關檔案內容，刪除動作不影響法院認定結果。

紀男接受調查時辯稱，手機放在背包側面口袋並沒偷拍，「不知道手機為什麼會打開，還變成錄影模式」；檢察官不採信，認定他刻意偷拍。

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