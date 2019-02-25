座椅被爆裝攝影鏡頭對準乘客 4航空承認了...

2019-02-25 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕搭飛機也會被偷拍！美國航空、達美航空、聯合航空以及新加坡航空等4家航空公司被爆料，旗下飛機的新式座椅靠背上，裝有攝影鏡頭，且可能有其他家航空的飛機也有此狀況。目前4家航空公司坦承有裝，但強調沒有啟動鏡頭功能，美國航空發言人表示，該功能主要是用於日後如座位對座位的視像會議。

綜合外媒報導，有旅客發現鏡頭位置，將照片上傳社群媒體後引起熱議，外國網站「Buzzfeed」首先報導此消息，目前4家航空都坦承椅背上有鏡頭，但強調沒有要求增添這個裝置，是製造商原本就安裝在系統內。報導指出，美國航空的系統來自日本松下（Panasonic），新加坡航空使用Panasonic和泰勒斯（Thales）的裝置。

美國航空發言人說，娛樂系統製造商公司安裝攝影機，是想在未來提供更多選擇，例如召開不同座位之間的視訊會議，裝設在82架波音777及空中巴士A330-200的特選經濟座位（premium economy）。新加坡航空則表示，公司有117部飛機，其中84架A350空中巴士、A380空中巴士、波音777及787均設這類鏡頭。

雖然航空公司紛紛強調沒打算用這些攝影鏡頭，但已有旅客要求航空公司用貼紙封住鏡頭。有人說，要是加上麥克風，這等於是在飛機上對乘客進行「駭客任務」。

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