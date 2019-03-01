安平嬰屍成冷案 已近1年謎團未解

2019-03-01 20:50

〔記者王捷／台南報導〕新北市發生嬰屍棄置廚餘桶案件，警方已鎖定對象，新加坡情侶涉嫌重大。但去年4月有個女嬰連臍帶都沒剪斷，就被丟進安平運河放水流，釣魚民眾發現嬰屍，才讓案情曝光，但女嬰屍是死前落水還是死後落水？落水地點在哪？生父母是誰？種種謎團至今未解，警方建立了女嬰DNA資料，期盼有一天能出現曙光。

2018年4月25日上午11點左右，有民眾到安平運河釣魚時，發現遠遠飄來一塊「小肉團」，定神細看才發現竟是一具嬰屍，身上來連著臍帶、嘴角輕微腐爛，引起社會譁然。法醫依據嬰屍僅2000多公克的體重，判定可能是早產兒，死亡時間約有1到2天。

警方當時調閱附近婦產科的病例，找出當時有去婦產科諮詢的女性訪查，又沿運河調閱監視器畫面，但沒有任何結果。

嬰屍案卡在瓶頸後，轄區分局過了不久結束手上的毒品案，緊接著遇上選舉期間偵查能量轉向賄選，選舉完後又有兩派不良分子開槍，幾件矚目案件發生後，時間還不滿一年，女嬰屍漸漸脫離焦點，成為冷案。

警方採集了女嬰屍的DNA建檔，未來生母、生父若犯下特定刑案，例如住宅竊盜、搶奪及殺人、槍砲彈藥管制條例等重大刑案，DNA才有可能會被比對出來，機率可說是微乎其微，警方仍期待能看見破案曙光。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/