廚餘桶嬰屍案》星國情侶父母駁懷孕 孕照曝光打臉！

2019-03-01 18:46

〔記者陳薏云／新北報導〕新加坡籍24歲郭姓懷孕女子由23歲王姓男友陪同搭機來台，6天後躲在旅館生下女嬰，涉嫌馬上把女嬰裝袋丟入廚餘桶，當天火速搭機返星；警方研判，2人想讓腹中兒「消失」，有計畫地來台生產丟棄。此案也引起星國譁然，王男父母面對星國媒體追問時，不斷替兒子喊冤，甚至稱「要對台灣警方提告」，台灣警方則表示證據確鑿，「也歡迎王男或郭女來台灣配合採集DNA做比對，協助釐清案情。」

據星國媒體《新明日報》報導，王男的父母證實兒子和女友確實到台灣旅行，不過對於兒子女友是否懷孕則聲稱不知情。 「她一週會上門兩三次，但因為身材一向較圓潤，所以看不出是否有孕在身。」

王男父母說，相信兒子所說的話，若真的是子虛烏有的指控，那兒子豈不是十分冤枉？不排除提告為兒子表清白。王男則是透過父母聯絡上當時不在家的金髮男，他語氣鎮定地說，對台媒報導感到莫名其妙，否認女友懷孕生子，更稱沒在事發時離開酒店扔東西。

但據民眾提供的照片，明顯拍到郭女大腹便便在逛賣場的模樣，明顯與王男向星國媒體所說的內容有出入。對此，台灣警方也呼籲，「若情侶對於偵辦方向有異議，歡迎來台灣提供DNA檢體，一同協助釐清案情。」

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