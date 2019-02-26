驚嚇！以為是吃不完的「全雞」 打開才知是嬰屍

2019-02-26 12:47

〔記者陳薏云、徐聖倫／新北報導〕新北市新店區柴埕路某垃圾集中場今天上午發現棄嬰，警方調查，昨日這家清潔公司在台北市跑了百餘地點收集垃圾、廚餘、資源回收等，返回位於新店的集中場一包一包拿出來時，還以為是吃不完的「全雞」，沒想到隔日值班收廚餘的莊姓清潔員打開垃圾袋才發現竟是女嬰。

警方調查，這家清潔公司昨日值班的司機與清潔員2人在台北市中山區，沿路至大同區，最後到大安區，收集了100多個點的垃圾，自晚間7時收到清晨5時，多半為社區大樓，清潔員起初拿到女嬰棄屍袋時，還以為是全雞，心裡還想說「剩這麼多也太重，浪費食物！」

由於昨日值班的2人只將垃圾載運回新店的集中場，還未細分整理，今日上午8時許莊男來上班要細分廚餘，一包包將垃圾袋打開要集中到廚餘桶，打開其中一包掉出女嬰落在廚餘桶內，讓他嚇得半死，趕緊報警。警方現已找到昨日值班的2人，現正將2人載往台北市他們昨日收過的點一一探尋。

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