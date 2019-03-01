來台產嬰棄屍逃回星國 情侶檔恐面臨「唯一死刑」審判！

2019-03-01 00:08

〔記者吳政峰／台北報導〕新加坡籍情侶檔李男與郭女日前來台生產，竟把嬰兒棄置廚餘桶中，事件爆發後逃回星國藏匿，爛攤子留在台灣，試圖規避刑責，作法令人傻眼。曾任檢察官的律師翁偉倫指出，不論這兩名嫌疑人在台灣或新加坡，兩國都有司法管轄權，且人若留在新加坡，還可能以謀殺論罪，屬「唯一死刑」之罪！

翁偉倫解釋，新加坡刑法第3條規定，國民的境外犯罪行為視同於境內實施，得於國內接受審判與受罰，意即李、郭兩人在台的犯行如果違反新加坡刑法，返國仍得受罰。

從新加坡刑法觀點來看，翁偉倫認為，若兩名嫌疑人是有計劃地把嬰兒活生生丟進廚餘桶致死，恐觸犯302條的謀殺罪，處死刑！若兩人是一時失慮犯案，非計畫性殺人，則犯故意致人於死罪，可處無期徒刑或10年以上徒刑；若郭女是產後憂鬱而殺嬰，新國刑法考量其情可憫，在310條特別創設一個婦女殺嬰罪，可逃死，但仍得面對無期或10年以上徒刑。

若是嬰兒死後才遭棄屍，新加坡刑法318條也有「秘密處置嬰兒屍體隱瞞嬰兒出生罪」，最重可處2年徒刑或罰金。

而以我國刑法而言，台灣司法機關對在台的犯罪行為具有管轄權。翁偉倫指出，若兩人把嬰兒丟進廚餘桶致死，觸犯271條殺人罪，可處死刑、無期、10年以上徒刑；若在嬰兒死後才遺棄，涉犯247條遺棄屍體罪，可處6月以上5年以下徒刑。

翁偉倫強調，不論何種情況，丟棄嬰兒的李男一定有罪，至於會被以何種罪名起訴，得視相驗結果及司法調查而定；而郭女若想脫罪，得舉證自己對遺棄毫不知情，例如生下嬰兒後，有囑託李男要好好照顧；或生下死胎後，有委請李男安葬，才有可能全身而退。

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