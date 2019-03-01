新加坡情侶疑藉來台參加飛鏢賽 「順便」殺嬰棄屍後返星

2019-03-01 18:26

〔記者劉慶侯．陳薏云／台北報導〕李姓和郭姓新加坡情侶檔涉嫌在台殺嬰棄屍，警方調查發現，23歲的李男在星國是個飛鏢競技選手，來台期間，疑似參加台灣飛鏢協會旗下「鏢吧」比賽，帶著懷孕的郭女來台。但警方也不排除兩人是有計劃的殺嬰棄屍，正深入調查中。

警方根據李男的臉書資料發現，李男曾多次參加星國地區性飛鏢比賽，曾在2017年獲得團體賽冠軍，他還高興地在臉書分享訊息。

警方同步展開調查，李男在2月19日下午和女友搭機來台，下榻在台北市武昌街的商旅飯店。而在此期間，隸屬於台灣飛鏢聯盟旗下某大型飛鏢運動吧，就在23日、24日舉辦競技活動。

警方懷疑，李男是為了參加飛鏢活動，才帶著郭女來台，但也不能排除，這對情侶是有計劃來台，正巧遇到郭女產嬰，於是「一併」將嬰兒殺害棄屍。

目前，位在台北萬華的這家大型飛鏢吧表示並不清楚李男有否參賽，也認為平日客人相當多，他們無法記住每位客人的相貌，並不願表示意見。全案現由新北市新店警方過濾情查中。

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