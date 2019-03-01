賣場看妹「凍未條」工程師色心起竟錄裙底風光

2019-03-01 13:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕在科技公司擔任工程師的黃姓男子，於107年12月12日下午2點時前往苗栗縣苗栗市嘉錄福一間連鎖咖啡店排隊購物時，見到前方20多歲的賴姓女子姿色頗佳，身材曼妙，竟一時「凍未條」，拿起手機偷錄賴女裙底風光，當場被賴女有人察覺扭送法辦，苗栗地院法官依妨害秘密罪判處黃男3個月有期徒刑，可上訴。

警方調查，黃男本要排隊購物，但見到賴女容貌身材俱佳，且身著短裙，突然色心大起，竟偷偷拿出手機從後往前偷拍賴女裙底，享受要窺視「正妹」私密部位的快感，一時忘我。

後來與賴女同行的何姓男友人，見到黃男動作怪異，定睛一看，發現黃男竟色膽包天，在人來人往的大賣場內偷拍，當場怒不可遏，痛斥黃男，並抓起黃男右手，要求黃男交出手機確認是否有偷拍到賴女裙底私密部位。

之後賴女疑看黃男手機，剎時花容失色，沒想到自己只是單純排隊買咖啡，居然遇到偷拍癡漢，自己裙底還被錄下，黃男見當場人贓俱獲，只好乖乖認罪，賴女與何姓男友人通報警方，要讓色狼為自己所作所為付出代價。

由於事發地點不少民眾出入，大家發現有「攝狼」都大驚失色，痛斥應該嚴懲，竟然敢在排隊時偷拍，實在太惡劣。

苗栗地方法院法官審理後，發現黃男職業為工程師，經濟狀況不錯，且為碩士肄業，有一定智識水準，但犯罪後並未與被害人達成和解或取得被害人原諒，且黃男所為嚴重危害社會善良風氣與賴女個人隱私，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算壹日。

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