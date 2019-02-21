高職生爽拍裙底風光 家長花錢消災吞苦果

2019-02-21 07:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄某市立高職蔡姓學生，在學校洗手台偷拍女同學裙底風光，經高雄少家法院裁定假日生活輔導，並被求償30萬元，橋頭地院認為學生未成年，家長要連帶負責，判決賠償5萬元精神撫慰金，可上訴。

據了解，陳姓家長指出，蔡姓同學與她女兒是某市立職業學校同班同學。2016年8月23日中午，蔡趁她在學校3樓教室外洗手檯清洗餐具，涉嫌持手機自後方靠近，從裙子下方偷拍身體隱私部位，碰巧被上完廁所的同學目睹，大聲喝止始作罷。

蔡姓學生此舉造成她女兒名譽受損，身心遭受極大傷害，因此請求給付精神慰撫金30萬元。

蔡姓家長則指稱，小孩雖有偷拍行為，但已接受少家法院相關處分。又說，沒有拍到陳女臉部或其他可辨識身分的特徵，她也無任何就醫或接受輔導記錄，拒絕賠償。

承辦法官調查，蔡姓同學確有偷拍，已構成侵權行為，但尚未滿20歲，並審酌陳女受害程度，及兩造家長經濟等一切狀況，認為蔡姓家長給付5萬元比較合理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/