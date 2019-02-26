遠通電收逆轉勝！高院改判高公局應賠代墊費2483萬

2019-02-26 18:15

〔記者楊國文／台北報導〕遠通電收公司辦理高速公路電子收費系統（ETC），自認僅負責建置系統及營運、維護等，不滿立法院於2014年決議，要求遠通吸收用路人超商補繳費用的手續費，因此請求交通部高速公路局支付超商代墊費2483萬餘元，一審判遠通電收敗訴，上訴後，高等法院今大逆轉，改判遠通電收勝訴，高公局應賠償2483萬餘元及利息。仍可上訴。

遠通電收主張，2007年與高公局簽訂「高速公路電子收費系統建置及營運契約」，約定由遠通負責ETC的建置、營運、維護、操作及行銷服務，而用路人於超商等通路補繳費用所生的「手續費」應由高公局負擔，或由遠通向用路人收取。

遠通電收指出，立法院於2014年1月14日院會通過，要求用路人在超商補繳的手續費，應由高公局吸收，或是遠通電收向用路人收取，因此，遠通先吸收這部分的費用，但遠通電收之後向高公局請求支付這筆費用，高公局卻不願給付這筆2483萬元代墊款，因此訴請高公局應如數給付。

但高公局辯稱，依契約約定，用路人補繳通行費本屬遠通電收工作範圍，手續費即應由對方負擔；而且用路人裝設eTag屬預付式付費，所以eTag用戶於各超商、通路的加值手續費，依遠通於營運計畫書所載內容，也屬它應負擔的收費通路成本。

台北地院依雙方契約，認定遠通電收與各超商等通路簽約目的，是為處理用路人補繳相關事務，屬遠通依契約的工作範圍，是遠通自己的事務，而通路商繼續提供代收費服務所生的利益也歸屬遠通，與高公局無關，判遠通電收敗訴。

遠通電收不服，上訴高等法院，高院認為，遠通電收自行吸收手續費成本，因此受到損害，應由高公局負擔超商代收手續費用，今逆轉改判遠通電收勝訴，高公局應賠償2483萬元及利息。

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