宜縣原民所長2度熊抱女課長襲胸 一審強制罪判刑6月

宜縣原民所長林志雷涉嫌對南澳鄉公所女課長性騷挨告，一審認定犯強制罪判刑6月。（圖擷取自宜縣原民所官網）

2025/02/17 00:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣原住民事務所所長林志雷涉嫌對南澳鄉公所女課長性騷擾，宜蘭縣政府判定性騷成立，處申誡2次。女課長指控林志雷兩度熊抱時碰觸到她的胸部，控告強制猥褻，一審法官認定林男犯強制罪，處有期徒刑6月，可易科18萬元罰金。

針對一審判決結果，女課長16日回應，她主張林志雷觸犯強制猥褻罪，將提起上訴，並質疑宜蘭縣政府怎麼會容忍性騷加害人繼續擔任原民所長？今年40歲的林志雷則說，自己蒙受不白之冤，也要提上訴捍衛清白。

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2021年3月，全國原住民族運動會在宜縣南澳鄉舉行，林志雷當年任南澳鄉公所農政課長，被控滿身酒味在活動會場強抱同公所的女課長，女課長隱忍3年後，去年3月向縣府申訴，6月判定性騷成立，林被申誡2次，但未調職，仍坐穩縣府綜理原住民族事務最高行政機關首長職位，引發包庇性騷加害人質疑聲浪。

女課長除了向縣府申訴，另向警方報案控告林志雷涉及強制猥褻，直指案發當時，她帶1名前同事觀看全國原民運動會比賽，酒後的林志雷過來勾肩搭背，先從左側用雙手環抱她，她用力掙脫後，林又從後方緊緊抱住她，2次環抱都有碰觸到胸部。

宜蘭地方法院合議庭審酌相關事證，林志雷固然使用強制手段擁抱女課長，女課長有掙扎及反抗動作，碰觸被害人胸部的時間不長，並非有意接觸身體私密部位，不符猥褻行為構成要件。

林志雷辯稱，當天沒有遇見女課長，自無強行環抱，矢口否認強制犯行，但未獲採信。全案最近審結，處有期徒刑6月，可易科罰金。得上訴。

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