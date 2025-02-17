為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜縣原民所長2度熊抱女課長襲胸 一審強制罪判刑6月

    宜縣原民所長林志雷涉嫌對南澳鄉公所女課長性騷挨告，一審認定犯強制罪判刑6月。（圖擷取自宜縣原民所官網）

    宜縣原民所長林志雷涉嫌對南澳鄉公所女課長性騷挨告，一審認定犯強制罪判刑6月。（圖擷取自宜縣原民所官網）

    2025/02/17 00:02

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣原住民事務所所長林志雷涉嫌對南澳鄉公所女課長性騷擾，宜蘭縣政府判定性騷成立，處申誡2次。女課長指控林志雷兩度熊抱時碰觸到她的胸部，控告強制猥褻，一審法官認定林男犯強制罪，處有期徒刑6月，可易科18萬元罰金。

    針對一審判決結果，女課長16日回應，她主張林志雷觸犯強制猥褻罪，將提起上訴，並質疑宜蘭縣政府怎麼會容忍性騷加害人繼續擔任原民所長？今年40歲的林志雷則說，自己蒙受不白之冤，也要提上訴捍衛清白。

    2021年3月，全國原住民族運動會在宜縣南澳鄉舉行，林志雷當年任南澳鄉公所農政課長，被控滿身酒味在活動會場強抱同公所的女課長，女課長隱忍3年後，去年3月向縣府申訴，6月判定性騷成立，林被申誡2次，但未調職，仍坐穩縣府綜理原住民族事務最高行政機關首長職位，引發包庇性騷加害人質疑聲浪。

    女課長除了向縣府申訴，另向警方報案控告林志雷涉及強制猥褻，直指案發當時，她帶1名前同事觀看全國原民運動會比賽，酒後的林志雷過來勾肩搭背，先從左側用雙手環抱她，她用力掙脫後，林又從後方緊緊抱住她，2次環抱都有碰觸到胸部。

    宜蘭地方法院合議庭審酌相關事證，林志雷固然使用強制手段擁抱女課長，女課長有掙扎及反抗動作，碰觸被害人胸部的時間不長，並非有意接觸身體私密部位，不符猥褻行為構成要件。

    林志雷辯稱，當天沒有遇見女課長，自無強行環抱，矢口否認強制犯行，但未獲採信。全案最近審結，處有期徒刑6月，可易科罰金。得上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播