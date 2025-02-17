北台灣低溫今降至13度！週五另一波冷氣團報到

今日各地早晚感受偏涼冷，夜晚清晨中部以北及宜蘭地區低溫在13、14度，其他地區15至17度，中南部溫差較大。（資料照）

2025/02/17 06:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，今（17）日北部及宜花地區白天高溫19、20度，其他地區22至24度，各地早晚感受偏涼冷，夜晚清晨中部以北及宜蘭地區低溫在13、14度，其他地區15至17度，中南部溫差較大，民眾請適時調整穿著。離島部分，澎湖全天15至18度、金門11至18度、馬祖10至13度。

天氣部分，今日整體環境偏乾，台灣各地及澎湖、金門、馬祖天氣多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。空氣品質方面，花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

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週二（18）至週三（12日）清晨受到大陸冷氣團影響，北部及宜花天氣較冷，其他地區早晚亦冷。北部及東北部12至20度，中部13至22度，南部14至23度，花東14至21度。迎風面水氣增加，大台北、東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較廣泛且雨勢較大。

週三（12日）白天起至週四（20日）大陸冷氣團逐漸減弱，早晚仍偏涼，迎風面水氣稍微減少。週五（21日）將會有另一波大陸冷氣團南下，週六（22日）天氣轉冷，迎風面水面偏多。北部及東北部12至18度，中部13至20度，南部14至23度，花東15至21度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 20 15 ~ 23 17 ~ 23 16 ~ 20

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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