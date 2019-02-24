清秀女殺人未遂是預謀？隨機？ 南警：警政署未指導辦案

2019-02-24 17:14

〔記者王俊忠／台南報導〕22日傍晚6點多，台南市南區大林新城國宅前人行道發生有吸毒前科的林女持刀刺殺1名旅美婦人腸外露駭人凶殺案，多家媒體以隨機殺人報導此案。今天有媒體報稱「警政署硬拗是預謀犯案」，對此，南市警六分局聲明澄清，此案偵辦過程，警政署沒有任何高層指導辦案情事。

市警六分局說，這家媒體報導指出警政署非常不高興媒體以「隨機殺人」為題，要求台南市警方統一口徑，對外指稱這起兇殺案是「預謀犯案」。

六分局說明，經過市警局及分局內部調查後，瞭解到此案偵辦過程絕無警政署任何高

層對辦案下指導棋，請媒體不要誤傳，市警局要特別澄清。

六分局表示，凶嫌林女預藏刀械在身，犯案前刻意把機車停在案發地外約1.5公里的巷弄內；犯案後再繞大圈子逃到機車處騎車，有預謀成分；挑上馬路陌生的受害旅美婦人，則有隨機味道。但不論是預謀或隨機殺人，警方目標就是要逮到凶嫌、破案，隨著嫌犯落網，警方完成偵查行動，實宜討論如何防範這種不幸事件再發生及相關處遇措施，應較有社會意義。

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