王婉諭檢舉偷拍論壇 檢揪出國小師犯案北院判刑6年10月

前立委王婉諭檢舉偷拍論壇，揪出國小師林清安犯案；北院依法判林男6年10月徒刑。（資料照）

2024/04/01 13:54

〔記者溫于德／台北報導〕前立委王婉諭在任內檢舉偷拍論壇盛行，經檢方查出，碩士畢業的國小教師林清安，協助論壇販賣少女的猥褻影像，不法獲利291萬多元。台北地院審結，依非公務機關非法利用個人資料罪對林男判刑6年10月，另扣除他已賠償被害的款項，犯罪所得291萬多元沒收。

判決指出，綽號「老馬」的成年男子，從2012年起經營「創意私房論壇（小圈子）」網站，為避免警方查緝，向美國網路服務註冊商申租網域空間，專營販售偷拍隱私部位、偷拍性交、同意拍攝但不同意流出之性交、對未成年女子性交等影片的「帖子」，並標榜內容真實非演出、「每日有新菜」上架。

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林清安被查出，從2014年至2016年間，替「老馬」整理出約100G有關國、高中未成年女子的猥褻、性交影像，後來林男深獲「老馬」信任，2016年9月成為「老馬」的帳房，收取會員入會費以及購買影片的錢，林男總計獲利291萬多元。

北院宣判，指林男案發時身為國小老師，卻未謹言慎行，也未以言教身教為學子的表率，反與「老馬」合謀，且帖文內容極盡貶抑、物化女性，又暴露各被害人、告訴人之個人資料，致被害人受創甚深，令人髮指。

且林男迄今仍以自己「僅是」轉帳給其他售帖者所以才承認共犯身份、否認實際出售未成年貼文等，北院故難認他有悔意，依法判刑6年10月，沒收犯罪所得291萬多元。

全案另有10名被告均遭判刑，刑度均在1年8月以上；其中被判最重的是陳宗駿，北院指陳先前曾被判刑定讞，竟未反省改過，在入監服刑前計畫拍攝性交易性愛影像，並將影像上網販售，且確實與女子性交並拍下影像，上傳網站進行販賣，故依法重判17年徒刑，犯罪所得92萬多元沒收。全案可上訴。

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