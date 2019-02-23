廟門一開就破案！台南婦人遭狠刺腸外露 女嫌犯落網

2019-02-23 11:31

〔記者王捷／台南報導〕台南22日晚間發生凶殺案，林姓60多歲婦人在南區大林國宅前準備買晚餐時遭一名女嫌犯持刀狂刺，但是行兇目的不明，警方在案發6小時後鎖定嫌犯身分，並前往嫌犯家中附近埋伏一夜，期間警方在兇嫌停車處附近的玄天上帝廟祈求，今早上午10時許廟門開，同時間警方持拘票進入嫌犯家中逮人，目前已將人帶回派出所釐清犯案動機。

警方在凌晨1時許，出動大批人馬調閱監視器，發現女嫌在犯案前先騎了機車到犯案地點附近，先將車子藏起來，車子剛好就放在玄天上帝廟宇前，並步行1、2公里到犯案地點，犯案後又繞了3、4公里回去牽車，警方到現場稽查時，也向專門斬妖除魔的玄天上帝祈福，同時也透過機車車牌掌握了兇嫌的身分以及住址。

30歲的林姓女嫌犯，有毒品前科，雖然警方確定女兇手就在屋內，卻不能任意衝進屋內抓人，因為刑訴法131條的立法宗旨，是保護民眾的隱私，而房屋是民眾隱私核心，警方只要一入屋內就視同搜索，但在關鍵時刻警方未取得搜索票，雖然警方在6小時內就找到人，但仍未符規定，警方在請示檢察官意見後，最後徹夜派警力在兇嫌家附近埋伏。

今天上午8點30分，法官同意核發拘票，但是警方為了保全證據，不滿貿然闖進屋內，等了2個多小時，苦無機會攻堅，直到上午10時許廟門一開，林姓女嫌正要出門時，警方趁機埋伏一擁而上，目前警方起出兇刀，女嫌則在11時許被帶回分局，警方正在釐清犯案動機。

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