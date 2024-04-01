皇池偷拍案 警方逮到2人網路散布影片

警方曾重返皇池周邊勘驗。（警方提供）

2024/04/01 14:05

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警方偵辦皇池偷拍案，發現近期屢屢有新的偷拍影片流出，累計目前共4男6女受害。警方透過網路散布偷拍影片的IP追查，截至今日為止，共逮到1男1女共2名散布偷拍影片的網友；他們聲稱是透過其他網友轉傳才取得影片，否認自己是偷拍者，再透過社群網站傳給其他不認識的網友。警方除了將兩人依散布猥褻物罪嫌送辦，也將再深入追查。

據了解，皇池偷拍案的相關偷拍影像，最早疑似是出現在臉書社團中，警方偵辦此案時，就是透過臉書社團的散布軌跡追查，截至今天為止共逮到1男1女兩名散布影像的網友。

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到案網友聲稱，他們只是一時好奇、好玩，看到有人在社團中「敲碗」、「跪求分享」，才傳影像給這些不認識的網友。他們也是透過其他網友轉傳，才輾轉取得這些偷拍影像，並強調自己並非偷拍者。

警方指出，皇池偷拍案是在今年3月爆發，當時網路上陸續出現相關的偷拍影像，警方勘驗偷拍影片，發現鏡頭曾跟著被害人移動，懷疑偷拍者極有可能站在湯屋外通道偷拍，或利用可以遠端遙控的針孔設備偷拍。警方一度重返現場勘驗，發現發生偷拍案的湯屋外，有走道可供人行走，走道並非管制區域，人人可走。

警方說，此案中有些偷拍影像，在去年1月就被偷拍，皇池內部與周邊道路監視器影像早已不復存在，追查難度高；目前主要是透過網路散布軌跡，循線往源頭追查，設法揪出偷拍者。此外，嫌犯可能是想針對店家作打擊報復，不排除犯嫌曾與皇池有糾紛，或因其他因素心懷恨意，也將一併朝此方向過濾。

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