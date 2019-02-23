台南口罩女殺人案 警方將拘提兇嫌到案

2019-02-23 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕台南市昨（22日）晚間在國宅前發生兇殺案，女性嫌犯突持刀攻擊60多歲的林姓婦人，原以為是隨機殺人案，經過警方調查後定調為預謀殺人偵辦。警方掌握到兇嫌身分後，今天上午8時30分取得搜索票，將兇嫌強制拘提到案說明。至於被害的林姓婦人，經過院漏夜搶救後，今天上午生命已經跡象穩定。

旅居美國30多年的60多歲林姓婦人，春節回國探望90多歲老母，昨開車到南區大同路買晚餐，突遭不認識的30多歲女子持刀砍刺，被砍到全身是傷，肚破腸露，凶嫌犯案後逃逸。警方說，凶嫌中短髮、戴口罩，穿墨綠色毛領的羽絨大衣、牛仔緊身褲及白色鞋子，行凶前十分冷靜，行凶後先跑往健康路，之後從容步行消失。

起先傳出有隨機殺人的情形，但警方調查後發現，女嫌犯起先騎機車到犯案地點附近的巷內，將機車停在一間宮廟前的公園，接著步行約1、2公里抵達犯案地點，犯案後，刻意繞了3、4公里才回到停車處牽走機車。這項關鍵證據讓警方排除隨機殺人，往預謀殺人方向偵辦。

《蘋果日報》報導，警方掌握到兇嫌身分後，今天上午8時30分取得搜索票，將兇嫌強制拘提到案說明。

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