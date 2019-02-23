台南「剖肚」女兇手移送 檢方：將送精神鑑定

2019-02-23 20:09

〔記者王捷／台南報導〕有吸毒前科的林姓女子因為在路邊撞到遇到林姓婦人，拿刀猛砍到林婦肚破流腸，雖然警方強調這是有預謀的犯案，不過檢方認為，這件隨機殺人案，經檢察官黃信勇訊問後，依據刑事訴訟法101條認為林女有逃亡、滅證及涉犯殺人未遂重罪等原因聲請羈押，但是必須先依精神衛生法第32條規定，先送醫療機構由醫師診斷是否住院治療。

林女由於自稱三天沒睡，吃安眠藥也沒有用，自己得精神很恍惚，警訊時，她的供詞前後反覆，讓警方覺得林女的精神狀況有異，但仍是以殺人罪嫌移送法辦。

去年11月剛修法的刑訴法101條規定，重罪不能作為唯一羈押要件，不過檢方認為林女除了涉嫌殺人罪外，有跡證指向她有滅證、逃亡的疑慮，為了保全證據及未來審理順利，有意向法院聲請羈押。

不過檢察官訊問時，得知林女有指思考、情緒等精神狀態表現異常，依據精神衛生法地32條規定，有發現有類似的異狀，將要送往特定的醫療機構，由醫師診斷是否住院治療，如果不必住院，檢方將依法聲請羈押。

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