當街狠刺婦腸外露 女嫌竟只因「走路被撞到」

2019-02-23 17:43

〔記者王捷／台南報導〕林姓女子持刀在街頭持刀砍殺60多歲林婦，由於犯案前做了許多準備，讓警方認為是預謀殺人，不過今天下午林女落網後，精神狀不穩定，對於殺人動機，林女只含糊說，她不認識被害人，是因為在人行道走路時林婦撞到她，刀子從包包掉出來，才跟林婦發生拉扯造成傷害，警方在訊後將林女依據殺人罪嫌移送，目前正等待檢察官作出處分。

據了解，30歲的林女約10年前有毒品前科，近年來沒有工作都靠家裡金援，從去年開始發現自己失眠，從家屬口中透露，林女疑似有感情上的問題，經常要靠藥物才能入睡，情緒也不穩定。

在22日晚間，林女遮掩臉部，將車子藏在一間廟前的公園步行到國宅犯案，又刻意繞路，讓警方認為有預謀犯案的疑慮，但到案後卻自稱與被害人不認識，讓警方覺得很矛盾，再作筆錄時，林女對犯案過程也交代的很含糊。

由於林女身邊沒有任何處方簽，還有證件能證明有精神疾病，而吸毒的前科也在10年前，警方目前獲得林女同意採尿，將送往化驗所檢驗林女是否有吸毒，訊後將她依據殺人罪移送地檢等候處分。

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