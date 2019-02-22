蘆洲再傳虐童案 社會局：1月已安置處理

2019-02-22 12:39

〔記者何玉華／新北報導〕網路社群21日深夜出現新北市蘆洲區有媽媽巴頭虐兒案，新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心表示，影片是今年1月發生的事情，當時已接獲通報處理，目前媽媽跟孩子的相處狀況良好，媽媽也依照當時社會局提出的要求，與家人共同照顧孩子，不能單獨照顧或相處。

家防中心主任許芝綺表示，家防社工在今年1月接獲通報後，第一時間會同警方趕往處理；事件起因是父母婚姻問題，母親情緒失控波及孩子，家防中心當下擬定安全維護計畫，要求母親不得與孩童單獨相處，交由親屬安置，考量孩子有安心的環境，母親可以從旁協助照顧。

許芝綺表示，母親已有悔意，願意配合辦理，孩童從元月即交由親屬安置至今，安全確認無虞；至於母親遭受的婚姻暴力，家防已介入協助，將依母親的意願，協助處理離婚程序和監護權訴訟等。

許芝綺提出呼籲，為了兒童身心健全發展，希望父母不要將情緒發洩在無辜的子女身上，讓孩子變成婚姻暴力中的無辜受害者，甚至成為父母間訴訟的工具；也希望網友不要再肉搜，以確保孩子安全，以及避免親屬受到干擾。

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