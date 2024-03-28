矯正署敦品中學師生衝突 「無法打籃球」學生集體滋事

矯正署敦品中學又爆師生衝突，多名學生集體滋事，校方緊急召回輪休人力且請周邊監所、警方支援，事件約3小時才平息。 （記者鄭淑婷翻攝）

2024/03/28 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕這個月初，矯正署敦品中學才發生學生不滿包商嚼檳榔，徒手砸毀包商車輛，昨再爆師生衝突，下午兩點廿三分有多名學生以「無法打籃球」為由集體滋事，出現叫囂、辱罵三字經及破壞東西等行為，但當時表定課程為自主學習課，並非體育課，校方緊急召回輪休人力，並請轄區桃園警分局警力在外圍支援，事件歷經三個多小時，到傍晚五點四十分平息。

事件3個多小時平息

校方說明，執勤人員發現狀況後，隨即以無線電呼叫支援，警衛隊及支援人力迅速到場，為避免提高學生情緒，警衛隊先於外圍警戒，教導員等支援人員進入教室溝通勸說，過程中學生情緒依然高漲，並有叫囂、罵三字經及破壞行為。

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調3監所支援47警力

校方指出，經評估現場相關勤務配置，立即啟動緊急機制，經請求矯正署支援人力，由台北、桃園、八德監獄等矯正機關，共支援四十七名戒護警力後，將學生提帶回第三生活區廣場清點人數，再全數收置於舍房內，事件於傍晚五點四十分平息。

校方︰安排心輔人員輔導

校方表示，事件後已召集校內同仁全面檢討事故發生始末，安排心輔人員對滋事學生加強輔導，並加派警力強化校園安全，避免事件再度發生。

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