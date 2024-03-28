吹噓投資女藝人放款營造商／神鬼女買空賣空 詐1815萬

神鬼女買空賣空詐1815萬，判刑3年半。（資料照）

2024/03/28 05:30

徐女判刑3年半

〔記者王定傳／新北報導〕原本開設洗衣店的四十四歲女子徐婉茹，變身為買空賣空的神鬼女騙徒，涉向人吹噓放款給營造業大客戶，或投資直播主事業、「台劇女神」藝人高宇蓁化妝品事業可賺錢，向九名被害人詐得一八一五萬餘元，新北地院審理後依九個詐欺取財罪，各判處徐女三個月至一年十月不等徒刑，得易科罰金部分定執行一年徒刑、不得易科罰金定兩年六月。

掰放款15日可賺6％利息

檢警調查，徐女犯案時間約二○二○年起至二○二一年間，她先透過某學校家長會群組結識被害者，再擴展詐騙對象，編造謊言說有營造業大客戶須短期融資，放款十五日即可賺取六％利息，或投資直播及高宇蓁的化妝品事業，每十五日可賺四％至六％。

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9人受害 1人被騙上千萬

檢警調查，徐女總計向九名被害者詐得一八一五萬餘元，其中一名鍾姓被害者被騙一二○五萬餘元最多，後因有被害者要求返還投資款項及依約給付利潤未果，才發現受騙並報警處理。

徐女雖坦言：「沒有營造業大客戶須放款，也沒有直播主、高宇蓁化妝品事業要投資，我拿到款項後沒去投資，都是拿去償還其他人的本金或利息、付我的公司要給廠商的錢；我知道沒人會借錢給窮人，因為窮人還不起錢，所以才講很多理由，說要投資」；但又說：「我是以各種說法借款，並給穩定利息，說這樣是詐欺太嚴重」，堅持否認犯行。

合議庭綜合被害者指證、徐女供詞等證據，判定徐女所為就是詐欺，斥責她利用被害者的信任詐財，所為漠視法紀且不尊重他人財產權，犯後又否認犯行，但考量她有返回五名被害者共八五五萬餘元，因此做出上述判決。

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