「管你有沒18」 檢座單車被撞 要女大生肉償

陳姓檢察官去年與女大生發生行車糾紛，要求「做愛」賠償，被懲戒法院職務法庭認定未謹言慎行，判罰月俸3個月。 （資料照）

2024/03/28 05:30

檢察官未謹言慎行 但和解獲原諒 判罰俸40萬

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署陳姓檢察官去年與女大生發生行車糾紛，以「做愛」、「我也不管妳到底有沒有十八」等語要求賠償，被懲戒法院職務法庭認定未謹言慎行，情節重大，惟考量陳檢未濫用檢察官職位，已取得原諒並和解，平日表現良好，尚難認不適任，昨判罰款，其數額為現職月俸給總額三個月，約四十萬元。

請繼續往下閱讀...

二○二三年五月廿一日，陳檢騎自行車在台北萬華被騎機車的女大生擦撞，索賠一千元，但對方身上只有三百元，他改要求以「做愛」、「開房間」等方式抵付賠償金；女大生稱自己「未成年」搪塞應付，未料陳檢竟說：「我的意思是說，妳如果願意跟我做愛，妳就不用給我錢，那我也不管妳到底有沒有十八。」

未表明身分 女大生錄音蒐證

女大生錄音蒐證，留下電話，交付三百元離開現場，並向萬華警分局提出性騷擾申訴。經過監察院與檢察官評鑑委員會調查，去年十一月認定陳檢性騷擾成立，同步移付職務法庭懲戒。

性騷成立 移懲戒法院

職務法庭指出，陳檢借端生事，不僅有意迫使女大生成為性工作者，甚至有可能違反兒童及少年性剝削防制條例，確屬性騷擾，有損檢察官職位榮譽及尊嚴，損及司法公信力，情節重大。惟陳檢無性騷擾黑歷史，案發時亦未表明檢察官身分，還要女大生「就這樣結束就好，相信我，沒事」、「趕快回家」，尚知中止違失，顯仍有自我覺醒、自制一面。

過往職評良好 未達不適任

職務法庭審酌陳檢過往職務評定均良好，偵辦案件有功，已取得女大生原諒、賠償、和解，從事公益捐款，人格圖像尚未達到不適任程度，判罰俸三月，約四十萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法