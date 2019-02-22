媽三小！蘆洲母自拍虐3歲童 並傳給出軌夫示威

蘆洲母自拍虐3歲童 事後更將虐打影片傳給疑似出軌的44歲的李姓丈夫示威。（翻攝男童母親臉書）

2019-02-22 12:14

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲再傳家暴案，38歲的吳姓母親上月不滿2歲的小兒子吃飯時將飯菜用在地上，竟連賞數巴掌，還將男童壓地逼迫吃乾淨掉在地上的飯粒，也不顧男童哭喊求饒，嗆聲：「媽三小！」事後更將虐打影片傳給疑似出軌的44歲的李姓丈夫示威，丈夫昨晚將影片上傳臉書社團，引起群眾公憤，警方及社工也迅速介入調查，確認男童安全無虞。

警方調查，吳姓母親家管，與有毒品、槍砲等前科的李男婚後承租蘆洲復興路的公寓五樓，育有2子，一家四口同住，但夫妻倆時常爭吵，從去年1月開始，陸續接獲3次這對夫妻吵架糾紛報案。

去年1月22日初次接獲該對夫妻爭執報案，雙方互相指責對方出軌，吳女更指控被丈夫推去撞牆，隨後自爆丈夫藏有槍枝，並帶警方前往三重娘家起獲槍枝，表示擔心被丈夫殺害才把槍藏起來，但警方訊後仍依槍砲罪嫌將兩人逮捕送辦，也依規定通報高風險家庭，由社工單位介入。

但去年8月再次接到該對夫妻吵架糾紛，吳女也申請家暴令，但事後卻撤銷，直到今年1月5日，吳女疑再度遭丈夫毆打，又看到小兒子將飯菜吃得滿地都是，氣得連賞男童巴掌，並將男童壓在地上逼迫將飯菜吃完，同母異父的15歲哥哥見弟弟被虐打，趕緊衝下樓跟鄰居借電話求救，吳女事後將虐打影片傳給丈夫示威。

警方獲報到場時已無虐打情事，先通知社工到場，並將男童先安置在三重外婆住處，隔日吳女先去申請家暴令，當月9日外婆也前往警局替男童申請家暴令，不讓外孫與女兒同住，警方事後追查，確認男童仍住在外婆家，再無遭虐情事。

警方表示，將通知吳姓母親到案說明，釐清影片內容及上傳影片者身份，但因吳姓母親始終不願意配合警方，將持續聯繫吳母，全案將依傷害罪嫌偵辦。

鄰居表示，該對夫妻一年多前帶著2個孩子承租該間公寓，但時常傳出爭吵聲，15歲的大兒子還曾向他們借手機求救，除了常看到丈夫會前往巷口的廟宇參拜，平時跟李姓夫妻並無交集，據了解，因為房東準備出售房子，夫妻倆已搬離租屋處。

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