又見狠心保母！吹風機燙1歲男童生殖器、屁股起水泡

2019-02-22 10:46

［記者許倬勛／桃園報導］又傳虐童！桃園市平鎮區有位家長在臉書不公開社團「爆料公社」發文，指控孩子竟遭保母用吹風機燙傷，這位爸爸控訴，18日下午到中壢區保母家接1歲多大的兒子，小孩開始哭鬧、全身顫抖，幫兒子「諺諺」洗澡時才發現，屁股、生殖器都是網狀烙印起水泡，憤而提起告訴，希望不要再有寶寶受害。

男童家長也在臉書公布與曾姓保母的LINE對話紀錄，諺諺父親詢問曾女為何身上有多處傷痕，曾第一時間辯稱換尿布時沒發現有燙傷，後來又改口說，因諺諺屁股、生殖器沾到排泄物，洗完後怕孩子著涼，才使用吹風機烘乾，吹風機出風口不小心觸碰到諺諺，才會造成燙傷。

19日家長到衛福部桃園醫院驗傷，經檢查諺諺屁股、生殖器、後頸有燙傷痕跡，屁股、生殖器甚至有網狀烙印起水泡，家長心疼1歲多大的孩子細皮嫩肉，竟遭保母狠心對待，已向中壢警方提起告訴。

曾姓保母頻向家長求饒，稱已照顧諺諺3個多月，天天在一起怎忍心傷害孩子，她已自行到社會局申請停托單，並向訪視員說明清楚。

中壢警方調查，此案發生於18日下午，男童父親21日向平鎮派出所報案，由於照片中男童確實有疑遭燙傷的痕跡，今將傳喚曾姓保母到案說明。

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