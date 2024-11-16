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    高雄黑幫新生代「皓皓」尋仇傷人致死 逃亡10年探生病女友落網

    高雄黑幫新生代「皓皓」蕭男逃亡10年終於落網。（記者黃良傑翻攝）

    高雄黑幫新生代「皓皓」蕭男逃亡10年終於落網。（記者黃良傑翻攝）

    2024/11/16 09:43

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市混跡黑幫的新生代「皓皓」蕭姓男子（32歲），13年前曾揪眾持械圍毆4名男女，打到對方重傷送醫不治，被判刑8年8月，逃亡迄今10年，遭警方提報「治平」掃黑對象，高市刑警大隊發覺他出現在楠梓地區醫院，疑似探望住院的女友，警方成功圍捕逮捕歸案，搜出1.63公克K他命。

    據了解，蕭男多混跡北高雄左楠、梓官地區，曾被警方認為是高雄「蚵仔寮茶行」、「左營茶行」成員，13年前手下因感情糾紛毆打他人，對方不滿，找來綽號「豪哥」的尹姓男子出頭，雙方相約談判，綽號「皓皓」的蕭男等人，涉嫌持球棒、高爾夫球桿等器械，將尹男等4人打成1死3重傷。

    蕭男等人陸續落網，一審被依殺人罪判12年，其餘犯嫌為6月至11年徒刑，上訴改判傷害致死罪，他改判8年8月，2015年最高法院駁回上訴定讞，蕭男拒絕入獄服刑，被通緝迄今10年，警方掌握他在逃亡期間另涉他案，被列為治平掃黑對象緝捕。

    據悉，高市刑大日前掌握「皓皓」行蹤，11月13日埋伏楠梓區大學東路某醫院，果然發現他出現在該醫院病房，疑似去探望他住院的女友，並搜出1.64公克K他命，將他緝捕歸案，順利逮獲治平掃黑對象，警方持續調查他逃亡期間所涉及的刑案。

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    高雄黑幫新生代「皓皓」尋仇傷人致死，被判刑8年8月，逃亡10年，因到醫院探視生病女友落網。（記者黃良傑翻攝）

    高雄黑幫新生代「皓皓」尋仇傷人致死，被判刑8年8月，逃亡10年，因到醫院探視生病女友落網。（記者黃良傑翻攝）

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