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    首頁　>　社會

    「是北七嗎？」挨告公然侮辱二審逆轉 無罪理由曝光

    罵人「是北七嗎？」挨告公然侮辱，橋頭地院逆轉判無罪。（資料照）

    罵人「是北七嗎？」挨告公然侮辱，橋頭地院逆轉判無罪。（資料照）

    2024/11/16 09:42

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市朱姓男子因颱風吹落招牌垃圾清理爭執，至隔壁超商飆罵店員「是北七嗎？」（台語）遭提告公然侮辱，一審法官認足以貶損告訴人之名譽、人格及社會評價，處罰金4千元，經上訴二審法官則認依個案之表意脈絡，此言屬「名譽感情」僅為被告個人修養、情緒管控之私德問題，逆轉改判無罪，仍可上訴。

    判決指出，去年7月28日19時29分許，朱姓男子不滿隔壁超商店員要求清掃因颱風吹落招牌的碎屑，進到超商店內興師問罪「剛才是誰去講的」、「為什麼要來幫你們掃地，這又不是我們造成的」超商老闆娘出來處理，他仍一直大小聲，並對店員飆罵「是北七嗎？」

    朱辯稱，當時情緒比較激動，但此言詞是疑問的語氣，也只是一句「口頭禪」沒有公然侮辱犯意。

    一審橋頭簡易庭審理，認依被告與告訴人之對話脈絡，被告所稱「是北七嗎？」等語，實係以帶有激將語氣之激問句表述，足以貶損告訴人之名譽、人格及社會評價，處罰金4千元。

    朱不服上訴二審，橋頭地院合議庭衡酌被告動機係為表達一時之不滿情緒，主觀上並非刻意侮辱告訴人，此言論固然含有輕蔑及否定他人智商之意，而有可能造成告訴人感到難堪、不快，核屬「名譽感情」，尚非公然侮辱罪所欲保障之對象，僅為被告個人修養、情緒管控之私德問題，改判朱男無罪，全案仍可上訴。

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