深夜攜毒見警心虛狂奔 被追捕搜出殭屍煙彈毒品36公克

高雄楊姓男子深夜攜毒趴趴走，路口吸K煙見警心虛狂奔，警追捕搜出殭屍煙彈毒品36公克。（民眾提供）

2024/11/16 09:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄30歲楊姓男子餐敘後煙癮難耐，竟於路口抽起K煙，恰遇新興分局巡邏員警，楊男心虛拔腿狂奔，欲至停車地點騎車離去，被警方攔獲，查獲K煙5支及新興麻醉管制藥品依託咪酯液體（俗稱殭屍煙彈填充物）36公克，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。

新興分局今（16）日指出，自強所員警於昨天執行巡邏勤務時，在中華、大同路口見楊男站於路口抽煙，見警車靠近時，突然神情慌張拔腿狂奔，員警直覺有異上前攔查，並在前金區大同路、新盛街口將其攔停，在他身上查獲毒品，依規定帶返回調查。

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經瞭解，楊姓男子（30歲）因餐敘後煙癮難耐，在路口便抽起K煙，沒想到一抬頭發現巡邏車經過，一時心虛才拔腿狂奔，欲至停車地點騎車離去，遭警方攔停後果真查獲K煙5支及新興麻醉管制藥品依託咪酯液體，重約36公克，該新興毒品俗稱殭屍煙彈填充物，當場扣押後，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

新興分局強調，現毒品種類多元，以殭屍煙彈為例，吸食後會有意識混亂、渾身顫抖無法站立等症狀，甚或造成危駕及本身健康危害，警方持續加強查緝，避免因毒品危害造成治安事件發生。

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