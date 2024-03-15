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通緝犯喊快開車！同夥連警也載走狂逃 不敵「嚴厲開導」認栽

溫男還因毒品罪及洗錢防制法被通緝。（記者鄭景議翻攝）

溫男還因毒品罪及洗錢防制法被通緝。（記者鄭景議翻攝）

2024/03/15 21:48

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市永和分局交通分隊警員今天下午攔查黑色廂型車，為查驗證件上車，車上26歲溫姓男子是通緝犯，大喊開車，駕駛19歲鄭姓男子急踩油門，竟把警員載著跑路！警員一路嚴厲開導車上4人，在台北市公館自來水園區前停車，被支援警力包圍逮捕。

警方調查，永和分局交通分隊警員處理交通事故，回程發現一輛車違停在公車格，上前開單盤查，要求駕駛鄭男出示證件時，後座溫姓乘客突然下車想離去，警員攔住後，溫男又說要上車拿證件，與警員在車門邊來回拉扯，突然掙脫衝上車，大喊開車，警員跟著上車，鄭男急踩油門逃逸。

警員立刻通知線上警力攔截圍捕，一路嚴厲開導車上4人說，越逃只會刑罰越重。黑車沿福和路、永福橋到台北公館才停車。中正第二分局及永和分局支援警力抵達包圍攔下黑車。

警方發現，車上藏有近百公克K他命，車上含駕駛共4人，除了鄭男及溫男，另兩人未成年，其中，鄭男涉嫌妨害公務，溫男則涉嫌毒品危害防制條例，雙雙移送新北地檢署偵辦，而溫男還因毒品罪及洗錢防制法被通緝，將分別解送台北及新北地檢署偵辦。

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溫男謊稱要上車拿證件，與警員在車門邊拉扯，突然掙脫衝上車喊開車想逃。（記者鄭景議翻攝）

溫男謊稱要上車拿證件，與警員在車門邊拉扯，突然掙脫衝上車喊開車想逃。（記者鄭景議翻攝）

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