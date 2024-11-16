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    女董遇「假投資」欲匯款堅稱裝潢費 警苦勸阻詐320萬

    施婦遇「假投資」詐團，女行員與員警在旁苦口婆心勸阻匯款。（記者邱俊福翻攝）

    施婦遇「假投資」詐團，女行員與員警在旁苦口婆心勸阻匯款。（記者邱俊福翻攝）

    2024/11/16 09:33

    〔記者邱俊福／台北報導〕開公司的施姓女董前天遇上「假投資」詐團，被話術迷惑欲匯款320萬元，北市警中山分局長安東派出所接獲銀行通報到場了解，她堅稱是裝潢費用，直到警員查看手機訊息發現有投資教學，並指示「如果不行就換一間銀行」，苦口婆心勸阻，才讓她打消匯款念頭。

    警方調查，6旬的施姓婦人，近期被網路社群的投資股票廣告，以聲稱保證高獲利、穩賺不賠吸引，加入對方的LINE群組後，前天依對方指示前往銀行要匯款320萬元投資。

    因金額龐大，引起女行員注意，經進一步關懷提問，懷疑施婦是陷入詐團的話術中，馬上通報轄區警方派員到場協助處理。

    經員警到場了解，施婦聲稱家中需裝潢，員警進一步耐心詢問設計公司與設計師姓名，施婦皆無法回答，也說不出裝潢細節，僅聲稱是由證券公司任職的朋友介紹。

    隨後，員警查看施婦手機發現與對方有投資教學，且對方指示施婦「如果不行就換一間銀行」等語，員警馬上向她宣導相關「假投資」詐騙案例及手法，終於讓施婦驚覺受騙，不再堅持匯款，順利保住其存款。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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