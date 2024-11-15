「打詐儀表板」記者會高市警局長宣誓決心 假投資被害人現身說法

高市今年攔詐12億元增70％，警長林炎田怒嗆詐團，宣誓打詐決心。（記者黃良傑攝）

2024/11/15 15:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局加強打詐力道，今（15）日召開「打詐儀表板」記者會，警察局長林炎田宣誓打詐決心，並跨局處建立「打詐高雄隊」防詐宣導團，同時請來假投資詐欺被害人現身說法，他加入假冒是股市名人阮慕驊老師財經Line 好友，該群組約有50人，都自稱有投資獲利高達95% 以上，結果被詐了1500萬元，他希望站出來提醒民眾自己的慘痛經驗。

林炎田表示，政府推出「打詐新四法」，包括詐欺犯罪危害條例、通訊保障及監察法、刑事訴訟法特殊強制處分、洗錢防制法，檢警同步啓用這4法防詐、打詐、堵詐、阻詐，引入最新科技偵防手段，配合切斷詐騙集團資金來源，保障所有老百姓的財產安全，他也提醒民眾不接陌生電話、不聽投資名牌、不點未知連結、不轉個人資料、不信可以資訊。

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高市刑警大隊分析本市10月份前5大詐騙手法，依序為假投資詐騙24.65%、網購詐騙14.17%、解除分期付款（假買家騙賣家）11.83%、假交友（投資詐財）6.34%、色情應召詐財5.4%，而在財損金額方面假投資詐騙仍居第一名，佔總財損金額達6成，佔67.51%。

刑大大隊長鄢志豪表示，統計今年度成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案件1699件，攔阻績效與去年同期的1380件相較，件數增加319件，攔阻金額12億1986萬餘元，較去年同期攔阻金額7億1392萬元，增加5億594萬餘元，增加70.87％。

被害人L現身說法表示，之前在企業界服務目前己退休，他在去（112）年初因股市波動，認為應是投資最佳時機，誤信投資詐騙，先開立「香港偉享證券帳戶」並設定密碼，詐騙集團並提供了 Line 帳戶憑證資料 來 取信於被害人，第一次投資新台幣50萬元，有獲利並有順利出金60萬元，之後加碼投資1250萬，等投資獲利約1500萬要求領回時，即被要求繳交30%約500萬元，才可取回1500萬，此時才驚覺被騙向警方報案。

高市警局表示結合高雄、橋頭地檢署，首創異常帳戶預警通報聯繫平臺，與金融機構密切合作，即時阻斷詐團不法金流移轉，降低被害人財損金額，迄今運用此平臺聯繫金融機構通報計294件，成功攔阻被害人共計181名，攔阻金額達1億1378萬餘元，強調打詐、阻詐沒有假期，而且持續加強力道。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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