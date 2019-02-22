我並非真是壞媽媽...蘆洲虐童案 男童母臉書發文了

2019-02-22 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區傳出虐童案，網友肉搜出母親住處前往抗議，警方也趕忙到場維護秩序，男童母親今天清晨在臉書PO文控訴丈夫家暴、外遇，並說自己情緒失控打小孩，也強調「我並非真是壞媽媽」。

男童母親在臉書表示，1月初事發當天，丈夫拿酒瓶打她的頭，開車逃離時還不慎撞到人，回家後全身是傷，傍晚她請大兒子出去買蛋和白飯，大兒子卻在外面玩很久才回來，回來時雞蛋全破，「本來很想發脾氣後來也忍了下來」。男童母親說自己忍著被丈夫毆打的痛去炒飯給小孩吃，3歲的小兒子吃到一半把碗打翻，她因為層層壓力加上喝酒，當下情緒失控打了小孩。

男童母親難過地說：「打了小孩是我錯。但是我並非真是壞媽媽⋯⋯」，她稱自己臉書上全是帶小孩出去的照片，丈夫則陪外面女人不管家裡，還說夫妻正在談離婚，「小孩之前給爸爸帶，回來家中一個禮拜幾乎說爸爸跟阿姨打他」，文末她也跟大眾道歉，「在此先跟個位當爸當媽的人說聲抱歉⋯⋯讓大家膽心這小孩了」。

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