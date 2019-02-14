狠父虐綁裸童 陽台罰站20小時

2019-02-14

聯手同居女 馬拉松凌虐近40小時 雙雙起訴

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕震驚各界的新竹虐童案，在新竹地檢署詳查下，男童父親與陳姓同居女友的殘忍虐童暴行一一曝光，檢方發現2人聯手痛毆3歲男童，造成全身遍體鱗傷，然後從隔日傍晚起，用束帶綑綁雙手逼令陽台罰站，接著還脫光孩子全身衣物，至第3天下午被發現止，被綁在陽台長達20小時，從毆打到獲救更長達將近40小時；檢方除依傷害與強制罪起訴2人，並建請法院加重其刑。

遍體鱗傷 生母上門才獲救

檢方查出，2人是從去年9月20日深夜11點起對男童施暴，21日傍晚6點起開始以束帶綑綁雙手，讓男童孤伶伶在陽台罰站一整夜，隔天又將孩子衣物剝光持續罰站、舉高雙手，完全無視孩子全身沾滿排泄物，一直到22日下午2點多生母上門才獲救。

全身沾滿排泄物 狠父無視

檢警調查，男童父親與前妻育有2男1女，2人於2017年10月離婚，協議4歲長子與3歲次子由父親扶養，6歲長女由前妻扶養。男童父親後來與陳姓女友、2兒及陳女的5歲女兒同住。

因男童父親認為小兒子在家中隨地便溺，與陳女輪番於去年9月20日深夜起，徒手或用塑膠拖鞋持續毆打，致男童全身是傷，接著於21日傍晚6點逼令男童在玄關罰站，還用束帶將小孩雙手固定，因男童便溺，隔天將其衣物脫光，中午發覺男童又便溺，陳女要求男童將雙手舉高處罰。

當天下午2點多，男童生母與友人前來探視，從玄關鋁窗發現兒子雙手遭綑綁並舉高、全身赤裸，報警偵辦。警方到場發現孩子身上沾滿排泄物，處處瘀青。

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