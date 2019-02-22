蘆洲再傳虐童案？群眾聚集抗議4小時

2019-02-22 05:50

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲區再傳虐童案，有網友在臉書上傳一段男童遭母親虐打的影片，警方網巡發現後介入調查，確認該影片為今年1月拍攝，當時男童父親已申請緊急保護令，目前男童安全住在祖母住處，但網友看到影片氣憤不已，肉搜出母親住處前往抗議，現場有超過50名民眾聚集，蘆洲警方派出20名快打警力前往維持秩序，今晨2時許，現場民眾散去，未造成人員傷亡。

警方調查，男童父母承租新北市蘆洲復興路的公寓，除了影片中遭虐打的2歲男童外還有名兒子，但從去年開始，男童父母時常爭吵，並決定離婚，今年1月，男童疑因吃飯時將食物灑滿地，男童母親情緒失控，連賞男童數個巴掌，並逼迫男童趴在地上將飯菜吃乾淨，整個過程被拍攝下來。

警方表示，男童父親見狀報案，取得緊急保護令後將男童安置在祖母位於三重的住處，社工也介入了解，不料，疑因近期男童父母正在打離婚官司，為了爭取男童的監護權，該段影片竟被上傳到臉書社團爆料公社，引起網友公憤，肉搜出男童父母的租屋處，前往抗議。

租屋處樓下擠滿超過50名的抗議民眾，在臉書上直播，揚言要救出受虐男童，一度試圖衝進公寓，還有人砸雞蛋、拿出便當嗆聲說要請施虐母親吃，蘆洲警方派出20多名快打警力控制現場，調查後發現男童父母早已搬離該處，並循線找到影片中遭虐待的男童。

警方說，今晨與社工前往男童的安置住處，確認男童並未再遭虐打，健康平安，現場聚集民眾也於今晨2時許散去，目前將持續尋找男童父母及PO文者到案，釐清影片案情。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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