獨家》震驚各界新竹虐童案偵結 起訴書揭生父與同居人暴行

2019-02-14 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕震驚各界的新竹虐童案，新竹地檢署昨偵結起訴，生父秋男與同居人陳女的殘忍虐童暴行也一一曝光，檢方發現二人聯手痛毆3歲男童，全身遍體鱗傷，然後以束帶綁其雙手，脫光其衣物，逼孩子在陽台罰站、便溺，檢方除依傷害與強制罪嫌起訴2人外，也因2人故意對兒童犯罪，建請院方再依兒少福利法加重其刑。

總計二人從去年9月20日深夜11點起對男童施暴，一直到22日下午2點多母親上門發現、報警為止，男童遭聯手毆打、罰站、脫衣、捆綁束帶等施虐行為時間，長達將近40小時之久！其中21日晚間6點起以束帶綑綁雙手，讓男童孤伶伶在陽台罰站一整夜，直到隔天再將孩子衣物剝光、持續罰站、舉高雙手，完全無視孩子全身甚至嘴巴沾滿排泄物！

檢警調查，秋男與其前妻洪女育有2男1女，2人於2017年10月離婚，並協議4歲的長子與3歲的次男由秋男扶養，6歲的長女由洪女扶養。秋男離婚後，與其陳姓女友與2名男童及陳女的5歲女兒同住。

秋男、陳女因小兒子在家中隨地便溺，竟於去年9月20日晚間11點多，由陳女徒手毆打男童雙腳，隨後秋男又徒手毆打孩子臉部、雙腳，到21日凌晨12點多，再以塑膠拖鞋毆打雙腳，致兒子受有臉部、前額、下頷多處挫瘀傷、左眼紅眼、後背挫瘀傷、雙前臂多處瘀傷、雙側大腿、膝蓋、小腿多處挫瘀傷等傷害。

秋男、陳女又共同在當晚6點多，逼小兒子在住處玄關罰站，陳女以束帶將男童雙手圈住，再用4至5個束帶將雙手固定，嗣後陳女將該4至5個束帶剪掉，僅留雙手上束帶，秋男、陳女並將男童獨自留在玄關處，一直到22日上午10點多，秋男發現兒子便溺在玄關地上，又以束帶將兒子雙手固定。

陳女清理現場後，還將男童衣物脫掉，這時秋男出門工作，當天中午12點半，陳女發現男童又再便溺，遂要求男童將雙手舉高，2人共同以此強暴方式虐待孩子。

22日下午2點多，洪女與友人前往探視2個兒子，於玄關鋁窗發現小兒子雙手綁有束帶並舉高，全身赤裸，趕緊報警偵辦，警方到場後發現孩子身上、嘴巴及地上均有排泄物，身上有多處瘀青。

檢方認為秋男、陳女所為，係犯刑法傷害與強制罪嫌，且均為共同正犯。由於2人故意對兒童犯罪，建請院方再依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑。

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