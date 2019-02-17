餓死、斷手腳、性虐...研究：戰爭每年殺害10萬嬰幼兒

2019-02-17 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕國際非政府組織「救助兒童會」（Save the Children）於15日發表報告書指出，全球每年有超過10萬名嬰幼兒死於戰爭，且大部分集中於10個國家，推估2013到2017年間有55萬名嬰幼兒死亡。

據《法新社》報導，這份報告書發表於慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），報告書指出嬰幼兒死亡的原因為饑荒、醫院等基礎建設被破壞、公衛與醫療資源不足，以及無求助管道。除此之外，小孩子還得面對被致殘，或是被武裝集團誘拐後遭受性暴力或殺害的危機。

救助兒童會的執行長施密特（Helle Thorning-Schmidt）表示；「幾乎每5個小孩中就有1人是生活在受戰亂影響的地區，這比過去20年來的比例還要高」、「死亡或被致殘的兒童數量膨脹到過去的3倍，而我們看到以援助金作為戰爭武器的案例快速增加。」

救助兒童會表示，據挪威奧斯陸和平研究中心（Peace Research Institute of Oslo）一項研究發現，2017年有4.2億兒童生活在受衝突影響的地區，佔總兒童人口的18%，比去年增加3000萬人。

受影響最嚴重的十大國家分別為阿富汗、中非共和國、剛果民主共和國、伊拉克、馬利（Mali）、奈及利亞、索馬利亞、南蘇丹、敘利亞及葉門。

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