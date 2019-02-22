1歲男童疑被保母燙傷生殖器 桃市社會局：男童已被送往他處

2019-02-22 12:16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市驚傳有1歲多男童被保母用吹風機燙傷生殖器，對此，桃園市社會局表示，男童已被父母帶離桃園，交由其他親友照顧，將由當地社會局進一步後續調查、追蹤。

桃園市平鎮區有位家長在臉書不公開社團「爆料公社」發文表示，18日下午到中壢區保母家接1歲多的兒子諺諺，小孩開始哭鬧、全身顫抖，幫兒子洗澡才發現，屁股、生殖器都是網狀烙印起水泡。

男童父親在臉書公布與曾姓保母的LINE對話紀錄，詢問曾女為何男童身上有多處傷痕，曾女起初辯稱換尿布時沒發現有燙傷，後來又改口說，因諺諺屁股、生殖器沾到排泄物，洗完後怕孩子著涼，才使用吹風機烘乾，吹風機出風口不小心觸碰到諺諺，才會造成燙傷。

男童父親19日帶孩子到衛福部桃園醫院驗傷，經檢查諺諺屁股、生殖器、後頸有燙傷痕跡，屁股、生殖器甚至有網狀烙印起水泡，家長心疼1歲多大的孩子細皮嫩肉，竟遭保母狠心對待，已向中壢警方提起告訴。

據了解，男童雙親已把男童送至澎湖，交給親友照顧，已由澎湖縣社會處介入調查中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/