無照毒蟲撞斷騎士腿肇逃 到案辯稱恍神、心虛肇逃

2019-02-20 14:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林19日晚間傳出一起肇事逃逸車禍，一輛白色轎車猛撞前方停等紅燈的小貨車、機車，當場輾斷騎士左小腿，猛烈撞擊力道連肇事車輛的左前車門都掉落，，警方從車主身分，追出有毒品、公共危險等前科的葉姓男子涉有重嫌追緝中，未料葉男今天上午到案，辯稱開車時沒注意車前狀況衝撞前車，因無照心虛逃逸，警方將續追乘客到案，不排除毒駕或車上有違禁品肇事。

樹林警分局於19日晚間10時獲報，樹林區中正路及保安街三段口發生一件車禍，警方趕抵現場，現場發現一部貨車及一部機車遭撞擊，其中47歲陳姓機車騎士左小腿變形，警、消將陳男送醫急救，現場留下遭撞的小貨車，肇事車輛則是逃逸無蹤。

警方調閱監視器發現，案發當時，小貨車及機車騎士均在中正路、保安街三段路口往板橋方向停等紅燈，一部白色自小客車突然高速從後方追撞前方小貨車及機車，撞擊後沒停下來查看，立即逃離現場，其中肇事白車因猛撞小貨車右後方，造成自小客車左方車門板金掉落在撞擊現場，左前輪爆胎。

肇事白車事後立即右轉保安街三段逃逸，但因車身受創嚴重不堪行駛，逃逸約500公尺後在保安街三段1巷口駕駛及乘客共2人棄車逃逸，經警方查詢車籍後，發現40歲葉姓車主涉有重嫌，目前已積極調閱監視器，葉嫌11時主動到案說明，葉嫌供稱係因駕車時未注意車前狀況方衝撞前方停等紅燈之車輛，因自身為無照駕駛，故心虛肇事逃逸，全案依肇事逃逸罪嫌法辦。

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